北日本を中心に24日(金)頃まで寒気が居座り、朝晩は冷え込みが強まりそう。26日(日)頃は各地で雨や風が強まる予想。寒暖差や低気圧の動向にご注意を。21日(火)〜27日(月)南は大雨・北は雪24日(金)にかけては同じような気圧配置が続き、南の海上に前線が停滞するでしょう。沖縄や奄美、伊豆諸島では断続的に雨脚が強まり、警報級の大雨になるおそれがあります。九州から東北は晴れ間も出ますが、所々で雨。22日(水)は太平洋側の沿