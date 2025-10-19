関東地方はこの先、22日(水)ごろに冷たくて湿った空気が流れ込み、東京は11月下旬並みの寒さになるでしょう。雨も相まって、体感温度はさらに低くなりそうです。その後は天気が回復して、寒さもいったん解消されますが、来週27日(月)ごろには冷たくて乾いた北風が強まるでしょう。東京では木枯らし1号が発表されるかもしれません。22日(水)冷たい雨と風南部は11月下旬並みの寒さの所も20日(月)から26日(日)にかけての関東地方は