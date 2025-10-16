この先は、季節が急に前進。18日頃は広く雨で、北日本を中心に雨や風の強まる所がありそう。20日頃からは寒気が入り、北海道の山や峠は積雪や路面凍結に注意が必要な状況に。九州をはじめ、暑さが続いている西日本も、ようやく秋らしくなりそう。1週目:17日(金)〜23日(木)荒天のあと季節が加速明日17日は高気圧に緩やかに覆われ、ほぼ全国で晴れる見込みです。それもつかの間、18日から19日にかけて、低気圧や前線が通過し、広