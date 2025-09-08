向こう2週間は、秋雨前線の影響で、短い周期で雨が降るでしょう。暑さは和らぎますが、湿気があって蒸し暑い日が多くなりそうです。運動会の練習が行われる地域では、お子さんの熱中症対策を万全にしてあげましょう。今日8日も厳しい残暑今日8日、前線は日本海沿岸に停滞しています。前線の活動は一旦弱まってきているため、北陸地方の大雨も収まってきています。東海地方は、午後も高気圧に覆われて、大体晴れるでしょう。局地的