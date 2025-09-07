今夜7日(日)から明日8日(月)は前線が北陸地方に接近し、大雨の恐れがあります。特に、新潟県や石川県では、明日8日(月)の明け方にかけて、線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。17時現在、新潟県下越では、すでに大雨警報や洪水警報、土砂災害警戒情報が発表されています。引き続き、土砂災害や川の増水、低い土地の浸水に厳重に警戒してください。九州から東北の日本海側明日8日(月)通勤通