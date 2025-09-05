今日5日は台風15号の影響で近畿や東海で非常に激しい雨の降っている所があります。近畿や東海、関東、東北では大雨により、すでに道路が冠水している所があり、夜にかけても車の運転は注意が必要です。また、沿岸部は強風に注意してください。各地で非常に激しい雨道路への影響大台風15号は今日5日午前9時頃に和歌山県北部に再上陸しました。このあとも東へ進み、東海から関東の南を東へ進むでしょう。近畿や東海、関東甲信、東