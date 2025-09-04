台風15号は今日4日夜から明日5日は西日本を横断して、午後は東海や関東に最接近する見込みです。各地、接近よりかなり前から大雨となり、九州〜東北は線状降水帯が発生する可能性も。夜間の大雨災害に厳重な警戒が必要です。また、道路など交通への影響が出る恐れもあります。台風15号は西日本を横断接近前から大雨の恐れ道路への影響大台風15号は今日4日夜に九州に最も接近し、明日5日の朝には四国に接近または上陸の可能性も