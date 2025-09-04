東海地方は、台風からまだ離れていますが、今日4日(木)から大雨に警戒が必要です。東海4県では、夕方以降、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。明るいうちに備えや安全確保をするようにしてください。台風15号の今後の進路東海地方の最接近は?今日4日午前3時、台風15号が発生しました。正午現在、種子島の南約60kmにあって、北へ時速20kmで進んでいます。中心気圧は1000hPa、中心付近の最