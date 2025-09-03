今日3日の関東は午後になると天気が急変します。平野部も含めたあちらこちらで雨雲や雷雲が発達し、雷を伴い非常に激しい雨の降る所があるでしょう。東京都心など23区を含む東京地方と埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県では、夕方から夜のはじめ頃にかけて線状降水帯が発生して大雨災害が発生する危険度が急激に高まるおそれがあります。午前は強烈な日差しで猛烈な暑さ午後は一転、激しい雨や雷雨に関東地方は、今日3日正