今日3日16時現在、関東から九州のあちらこちらで雨雲や雷雲が発達しています。夜遅くにかけて局地的な激しい雨、落雷、突風などに注意が必要です。特に関東では夜の初めころにかけて線状降水帯が発生する可能性があります。雨雲や雷雲が発達中どしゃ降りの雨も今日3日は、本州を南下中の前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、全国的に大気の状態が非常に不安定となっています。16時現在、関東から九州のあちらこちらで雨雲