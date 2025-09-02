前線が南下中で日本海側の山沿いを中心にあちらこちらで雨雲が発達し、発雷している所も。明日3日未明〜朝にかけては、東北・北陸地方で「線状降水帯」が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れ。特に、記録的な大雨となった東北の日本海側では厳重に警戒し、早めの避難を。明日3日未明〜朝東北・北陸で線状降水帯発生の恐れ今日2日、北日本を前線が南下中で、北日本を中心に活発な雨雲がかかり、秋田県では9月としては記録