明後日4日から5日は広く雨で、本州の太平洋側を中心に降り方が強まるでしょう。気温の上昇は、抑えられそうです。それも束の間、6日から10日頃までは再び猛暑日の所が増えるでしょう。まだしばらくは、熱中症に注意が必要です。前半:3日(水)〜9日(火)猛暑落ち着くも一時的この期間は、天気が数日の周期で変化するでしょう。明日3日(水)の日中は、多くの所で晴れる見込み。気温は全国的に平年並みか高く、関東から九州にかけて