今日9月1日も、各地で残暑と呼ぶにはあまりにも厳しい暑さで、35℃以上の猛暑日が全国で200地点を超えました。9月に猛暑日が200地点に達するのは、2010年以来15年ぶりのことです。熱中症に厳重に警戒してください。3日連続で猛暑日200地点超え9月としては15年ぶり今日9月1日も、西日本と東日本を中心に厳しすぎる残暑が続いています。13時20分の時点で、最高気温35℃以上の猛暑日が全国で202地点となり、これで3日連続の200地点