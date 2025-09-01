9月のスタートとなる今日1日は九州から関東、北陸で晴れて猛烈な暑さに。9月としては記録的な暑さになる所も。一方、北海道は曇りや雨で激しい雨の降る所がありそうです。九州〜東北南部は晴れるが午後は天気急変に注意北海道は昼頃から雨で激しく降る所も9月のスタートとなる今日1日は、高気圧に覆われて九州から関東、北陸、東北南部にかけての広い範囲で晴れて、真夏のような強い日差しが照り付ける見込みです。午前中から早