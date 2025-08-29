今日29日の午後は、近畿から九州を中心に大気の状態が不安定となり、局地的に雨雲・カミナリ雲が発生する見込みです。また、東北北部では、明日30日にかけて前線などの影響で大雨となる恐れがあります。土砂災害などに注意・警戒が必要です。今日29日午後は近畿〜九州で雨雲発達今日29日、関東から九州は高気圧に覆われて晴れている所が多くなっていますが、湿った空気の影響や気温上昇の後押しもあり、昼頃から九州などで局地的に