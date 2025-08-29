今日29日は、九州から関東を中心に猛烈な暑さとなり、熱中症警戒アラートが22府県に発表。東北北部や北海道は天気が下り坂で、夜は局地的に激しい雨。東北北部夜から大雨になる所も今日29日は低気圧が日本海に進み、前線が津軽海峡付近にのびるでしょう。雨が降るのは北日本が中心ですが、晴れる地域でも急な雨に注意が必要です。北海道と東北北部は、雲が広がりやすいでしょう。北海道では未明から弱い雨の降っている所があり、