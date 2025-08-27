今日27日の関東地方は夜になると平野部でも広く雨が降るでしょう。どしゃ降りの雨や雷雨になる所もあり、北部では局地的に滝のような雨が降ることも。帰宅時は道路の冠水などに注意が必要です。晴れて厳しすぎる残暑山間部では雨雲がかかり始める今日27日の関東地方は、朝から強い日差しが照りつけ、厳しすぎる残暑となっています。埼玉県鳩山町では午後3時までの最高気温が39.4℃と、危険な暑さです。東京都心は36.0℃と10日連