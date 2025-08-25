26日(火)から27日(水)は、秋雨前線の活動が活発になり、北海道の道北で再び大雨となるでしょう。特に宗谷地方では、記録的な大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒してください。日本海の海面水温が高い秋雨前線の活動に影響26日(火)から27日(水)にかけては、大陸から北海道付近に秋雨前線が延び、前線の上を低気圧が進む見込みです。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、