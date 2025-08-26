今日26日は前線を伴った低気圧が北日本に近づき、北海道では警報級の大雨となる恐れがあります。東北も午後は次第に雨や雷雨となるでしょう。関東から九州、沖縄はゲリラ雷雨に注意が必要です。北日本は警報級の大雨の恐れ今日26日、前線を伴った低気圧が発達しながら北海道へ近づくでしょう。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、北日本では大気の状態が非常に不安定となる見込みです。北海道では雷を伴った激