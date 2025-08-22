明日23日(土)の道内は、朝までは広く雨が降り、日本海側北部では局地的に1時間に50ミリの非常に激しい雨となる恐れがあります。明日23日(土)午後6時までの24時間に降る雨の量は、日本海側北部の多い所で120ミリの見込みです。大雨による土砂災害に警戒して下さい。雨は昼頃には全般にやみますが、大雨により地盤が緩んでいたり、川の水位が上昇している所があります。雨がやんでからも土砂災害や河川の増水には十分に注意し、危険