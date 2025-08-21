今日21日午後4時45分、鹿児島県を流れる万之瀬川・加世田川に「氾濫危険情報」が発表されました。いつ氾濫してもおかしくない状態です。直ちに川から離れるなど命を守る行動を取ってください。鹿児島県を流れる万之瀬川・加世田川氾濫発生の恐れきょう21日午後4時45分、鹿児島県を流れる万之瀬川水系万之瀬川・加世田川に「氾濫危険情報」が発表されました。万之瀬川水系加世田川の日新橋基準観測所(南さつま市)では【警戒レベル