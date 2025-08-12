中国地方の9日(土)12時から12日(火)15時までの降水量は、山口県の下関市で450ミリを超え、観測史上最大となりました。また、中国地方の西部を中心に200ミリから300ミリとなるなど、大雨となりました。この大雨で地盤がゆるんでいるため、雨がやんでも引き続き土砂災害に注意が必要です。崖など危険な場所には近づかないようにしてください。明日13日(水)からは次第に晴れて、猛暑が復活するでしょう。万全な暑さ対策が必要です。中