明日20日(水)以降も、九州から東北では、最高気温35℃以上の所がほとんど。24日(日)は名古屋市と岐阜市で40℃予想と危険な暑さで、東京都心も38℃の予想。最大限の熱中症対策を。寝苦しい日も続くため、体調管理に十分注意。前半(20日〜26日)九州から東北で広く猛烈な暑さ明日20日(水)も、沖縄や九州から東北南部は晴れる見込みです。ただ、午後は、山沿いを中心に急な雷雨に注意してください。東北北部は、前線や湿った空気の影