今日19日(火)の関東は、朝から晴れて気温上昇。予想最高気温は35℃以上の所がほとんどで、東京都心も今年15回目の猛暑日になりそう。前橋市は39℃と危険な暑さ。関東全域に熱中症警戒アラートが発表。熱中症に厳重警戒。午後は山沿いや内陸部を中心に激しい雷雨に注意。猛暑が続く内陸部では体温超えの危険な暑さ今日19日(火)の関東は、高気圧に覆われて、朝から各地で青空が広がっています。日中も強い日差しが照りつけるでしょ