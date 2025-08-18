お盆明けの今日18日は、広範囲にわたって一段と厳しい残暑になっており、東京都心も10日ぶりに猛暑日が復活しています。午後は関東から東海の内陸部で気温が40℃以上の酷暑となるおそれがあり、災害級の暑さに厳重な警戒が必要です。東海〜関東の内陸部で災害級の暑さ東京都心も猛暑が復活お盆明けとなる今日18日は、暑さが収まるどころか、一段と早いペースで気温が上昇中です。11時30分現在、全国で最も気温が上がっているのは