明日19日の明け方は、東の低空に見えている水星が太陽から最も離れ、「西方最大離角」となります。「西方最大離角」とは、太陽から西側に最も離れて見えやすくなる時のことで、日の出前の東の低い空で水星を見ることができます。本州は広い範囲で晴れて、観測のチャンスとなりそうです。双眼鏡などを使って探してみてはいかがでしょうか。明日19日の明け方水星が「西方最大離角」明日19日の明け方は、東の低い空に見えている水星