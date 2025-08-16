今日16日も猛暑となっています。14時までの最高気温は、九州から東海で37℃台まで上がっている所があります。明日17日も厳しい暑さとなるでしょう。熱中症に警戒が必要です。今日16日も猛暑日続出今日16日も厳しい暑さとなっています。14時までの最高気温は、広島県安芸太田町加計で37.6℃、大分県日田市で37.5℃、岐阜県多治見市で37.1℃と体温超えや体温並みの暑さとなっています。山口市で36.8℃、名古屋市で36.7℃、京都市で36