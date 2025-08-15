º£Æü15Æü¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤Ë±«±À¤¬È¯À¸¡¦È¯Ã£¤·¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Þ¤Ç±«±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü16Æü¤â¡¢À²¤ì¤Æ¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤êÉÕ¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤òÃæ¿´¤ËÅ·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¦¤À¤ë¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤­¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ø¤ÎÂÐºö¤òËüÁ´¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£Æü15Æü¶áµ¦ÃÏÊý¤Ç±«±À¤¬È¯Ã£Âç±«·ÙÊó¤â¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢º£Æü15Æü¤Ï¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤ä¶¯¤¤Æüº¹¤·¤Î±Æ¶Á¤Ç»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤Ë±«±À¤¬È¯À¸¡¦È¯Ã£¤·¡¢Íë¤â´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ»³