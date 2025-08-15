今日15日も九州から東海は猛暑日(最高気温35℃以上)が続出するでしょう。関東も最高気温は33℃前後と厳しい暑さとなりそうです。熱中症警戒アラートが22県に発表されています。熱中症に厳重に警戒が必要です。今日15日九州から東海を中心に猛暑関東から北海道も厳しい暑さ今日15日は、九州から東海にかけては強い日差しが照り付けて、猛暑日(最高気温35℃以上)が続出するでしょう。名古屋市では最高気温が37℃と体温並みの暑さ