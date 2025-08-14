この先も全国的に厳しい残暑。九州から関東では、お盆明けも体温並みの暑さが続く所がありそう。寝苦しい夜も続くため、真夏の時期と同様に万全の熱中症対策を。お盆明けも真夏のような暑さが続く明日15日(金)以降も夏の太平洋高気圧の勢力が強く、晴れる所が多いでしょう。日中は強い日差しが照りつけ、真夏のような暑さが続きます。沖縄は曇りや雨マークの日も、晴れ間が出るでしょう。九州から東海も雨が降るのは局地的で、山沿