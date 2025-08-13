¤¤¤Ã¤¿¤ó½ë¤µ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÆüËÜÎóÅç¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü13Æü¤ÏÌÔ½ë¤¬Éü³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½µËö¤«¤éÍè½µ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢Ê¿Ç¯¤ò¾å²ó¤ë½ë¤µ¤¬Â³¤­¡¢´ØÅìÆâÎ¦¤Ç¤Ï40¡î¶á¤¯¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë½ê¤â¤¢¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£8·î¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê¡¢½ë¤µÂÐºö¤òËüÁ´¤Ë¤·¤ÆÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÅØ¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£Æü13Æü5Æü¤Ö¤ê¤ËÌÔ½ëÆüÃÏÅÀ¤¬20¤«½ê¤òÄ¶¤¨¤ëº£Æü13Æü¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ÆÁ´¹ñÅª¤ËÀ²¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶¯¤¤Æüº¹¤·¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸á¸å3»þ¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤ÇºÇ¤âµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï