明日9日からの3連休は広く雨で、猛烈な暑さは収まる見込みです。ただ、13日からお盆休みは再び晴れて、最高気温35℃以上の猛暑日が続出となりそうです。猛暑いつまで?今日8日関東甲信を中心に猛暑日今日8日は、関東甲信を中心に、所々で最高気温35℃以上の猛暑日となりました。猛暑日地点は43地点と、昨日7日(12地点)の2倍。最高気温30℃以上の真夏日地点は508地点と2日ぶりに500地点を超えました。全国で一番上がったのは、群馬