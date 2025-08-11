今朝(11日)は、九州北部の長崎県や熊本県に線状降水帯が発生しています。熊本県には「大雨特別警報」が発表されており、これまでに経験したことのないような大雨となっている所があります。長崎県などでも記録的な雨になっている所もあります。土砂災害や河川の氾濫など災害が発生してるおそれがあります。命を守る最善の方法をとってください。九州北部に線状降水帯発生中熊本県には大雨特別警報発表中今朝(11日)は、九州北部か