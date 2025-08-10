今日10日、九州北部で相次いで「線状降水帯」が発生。24時間降水量は300ミリを超えて記録的な大雨の所もある中、九州北部では明日11日朝にかけて、鹿児島県(奄美地方を除く)と宮崎県では今夜遅く〜明日11日昼前にかけて「線状降水帯」が発生する恐れ。土砂災害がいつ発生してもおかしくない危険な状況に。雨は12日まで続くため、大雨による災害に厳重な警戒を続けてください。九州北部で「線状降水帯」の発生が相次ぐ記録的大雨