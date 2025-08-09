今日9日の夜は、全国的に花火大会の開催される所が多くなっていますが、西日本では雨が降る所が多いでしょう。東日本から北日本は、晴れや曇りの所が多いものの、にわか雨に備え雨具があった方がよさそうです。9日夜東〜北日本はにわか雨に注意西日本は広く雨今日9日の夜は、全国的に花火大会の開催される所が多くなっています。東日本から北日本では、晴れや曇りの所が多いものの、にわか雨や雷雨となる所があるでしょう。花