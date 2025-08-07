今日7日は二十四節気の「立秋」。低気圧が北日本に近づき、前線が本州を南下しているため、広く雨が降り、猛烈な暑さは収まっている所が多くなっています。15時までの猛暑日地点数は11地点と昨日6日より大幅に少なくなりました。立秋の今日7日猛暑日地点は減少昨日6日まで日本列島は広く猛烈な暑さが続いていました。全国のアメダス914地点のうち猛暑日(最高気温35℃以上)地点数は10日連続で200地点以上となりました。特に、5日