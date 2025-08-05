今日5日午後0時20分までに、群馬県桐生市で40.5℃、前橋市で40.1℃と40℃以上を観測。関東の内陸部では他にも40℃に迫る危険な暑さとなっていて、40℃超が続出する可能性。ここ7日間のうち6日間は日本国内のどこかで40℃以上を観測しており、危険すぎる暑さ。命に係わる災害級の暑さに、徹底して備えを。今日5日群馬県前橋市と桐生市で40℃以上を観測災害級の暑さ今日5日、関東で災害級の暑さとなっています。午後0時20分まで