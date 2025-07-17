¤³¤ÎÀè1¤«·î¤Ï¡¢ËÌÆüËÜ(ËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ)¤äÅìÆüËÜ(´ØÅì¹Ã¿®¡¦ËÌÎ¦¡¦Åì³¤)¡¢À¾ÆüËÜ(¶áµ¦¡Á¶å½£)¤ÏÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢ÅìÆüËÜ¤äÀ¾ÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¾¯¤Ê¤¯¡¢³é¿å¤Î¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²­Æì¡¦±âÈþ¤Ï¡¢ÂæÉ÷¤äÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹ß¿åÎÌ¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤êÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌÆüËÜ¡ÁÀ¾ÆüËÜ¤Ï²Æ¶õ¤¬¹­¤¬¤ë³é¿å¤Î¿´ÇÛ¤â¤³¤ÎÀè1¤«·î¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢ËÌÆüËÜ(ËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ)¤äÅì