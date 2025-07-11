7月の満月は「バックムーン」とも呼ばれます。今日11日午前5時37分に満月を迎え、今夜もほぼ満月の月を見られるでしょう。今夜は、日本海側を中心に晴れる見込みです。太平洋側でも一部で雲の切れ間がありそうです。7月の満月「バックムーン」今日11日午前5時37分に満月を迎えました。満月には英語圏で様々な呼び名があります。4月は「ピンクムーン」、6月は「ストロベリームーン」などと月ごとに呼び方が変わります。7月の満月