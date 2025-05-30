31日(土)は東海や北陸は雨が降るでしょう。関東や東北は雨や雷雨で雨脚が強まる所もありそうです。東北太平洋側では激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。日中も気温があまり上がらず、肌寒いでしょう。6月1日(日)は九州から関東は晴れ間が広がりますが、北陸から北海道は雷雨に注意が必要です。31日(土)は寒冷渦の影響で東・北日本で雨や雷雨31日(土)は寒冷渦(上空に寒気を伴った低気圧)が東日本を通過し、大気の状態が