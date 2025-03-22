今日22日、三重県尾鷲市では最高気温が25℃以上と、本州で今年初の夏日になりました。本州で今年初の夏日今日22日は、西日本・東日本は高気圧に覆われ、たっぷりの日差しのもと気温がグングン上昇。三重県尾鷲市では、最高気温25.1℃(13:48)を観測し、本州で今年初の夏日(最高気温25℃以上)になりました。なお、昨年(2024年)、年明け後に本州で初めて夏日になったのは2月20日。関東の4地点で夏日を観測しました(群馬県高崎市上里見