週末にかけてさらに気温が上がり、春本番の暖かさへ。東京は土日ともに最高気温が20℃の予想。那覇は今季初夏日か。北陸や東北南部も15℃前後まで気温が上がり4月並みに。気温上昇によって急速に雪どけが進む。積雪は平年の2倍以上の所もあり、雪崩や融雪災害に注意。週末にかけて暖気北上気温はさらに急上昇今日27日、日本付近は高気圧に覆われて、広い範囲で晴れました。たっぷりの日差しと暖気の影響で、最高気温は関東から九