気温の変動が大きく、体調管理に要注意。3月2日までは、多くの所で春本番の暖かさ。3日から4日頃は急に寒さが戻る。広く雨が降り、関東は内陸を中心に雪の所も。1週目:28日(金)〜6日(木)急な寒さに注意季節の変わり目で、気温の変化が大きくなる時期です。日々の服装選びは慎重になさってください。明日28日から3月2日にかけては、暖かい空気が優勢。気温は全国的に平年並みか高いでしょう。日中は、九州から関東では上着なしで