気象庁は今日20日、最新の1か月予報を発表しました。この先、東日本・西日本は気温の変化が大きくなりそうです。週末の寒波以降、来週からは気温が高くなり、花粉の飛散が本格化するでしょう。北日本はこの先、気温の高い傾向が続きそうです。週末は日本海側で大雪来週以降は雪がおさまる気象庁は今日(20日)最新の1か月予報を発表しました。それによりますと、この先、日本の東のアリューシャン低気圧が弱い予想で、北日本を中心