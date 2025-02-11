今日11日も厳しい寒さとなっています。午後2時までの最高気温は、仙台市や金沢市で5℃に届いていません。名古屋市や大阪市は10℃に届かず、真冬並みの厳しい寒さが続いています。東京都心は10℃以上となっていますが、北風が強まっています。今日11日も厳しい寒さ今日11日は西から冬型の気圧配置が緩んでいますが、北日本や東日本を中心に寒気が居座っています。午後2時までの最高気温は、仙台市は4.7℃、金沢市は4.3℃と5℃に届か