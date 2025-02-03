明日4日から、この冬一番の強烈な寒気が長く居座るため、東海地方では、寒さと雪の影響が長引くでしょう。車の立ち往生や高速道路などの通行止め、新幹線などの鉄道が大幅に乱れる恐れがあります。名古屋市内でも、今週は雪の降る日が多く、積雪の可能性もありそうです。最新の気象情報と交通情報をこまめに確認して、予定の変更や中止も検討するようにしてください。強烈な寒波東海地方への影響は?今日3日は、低気圧が日本海を