31Æü(²Ð)Âç³¢Æü¤«¤é1·î1Æü(¿å)¸µÆü¤ÏÄãµ¤°µ¤¬ÄÌ²á¤·¤¿¤¢¤È¡¢Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤éËÌÎ¦¤Ç¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤Î¶²¤ì¡£3Æü(¶â)°Ê¹ß¤Ï´¨µ¤¤¬Æî²¼¤·¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÀã¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬³ÈÂç¡£ÂçÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Á´¹ñÅª¤ËÇ¯ÌÀ¤±¤â¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Âç³¢Æü¡Á¸µÆü¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ï¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤Î¶²¤ì30Æü(·î)¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬´Ë¤ß¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ÎÂçÀã¤Î¥Ô¡¼¥¯¤â±Û¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢31Æü(²Ð)Âç³¢Æü¤ÏÄãµ¤°µ¤¬È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éËÌ³¤Æ»ÉÕ¶á