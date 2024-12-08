º£Æü8Æü(Æü)¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤«¤éÀã±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢·²ÇÏ¸©¤Ê¤É´ØÅìËÌÉô¤Î»³±è¤¤¤ÇÀÑÀã¤¬µÞÁýÃæ¡£·²ÇÏ¸©¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®Æ£¸¶¤Ç¤Ï¡¢8Æü7»þ¤ÎÀÑÀã0¥»¥ó¥Á¢ª8Æü15»þ¤ÎÀÑÀã40¥»¥ó¥Á¡£·²ÇÏ¸©ËÌÉô¤Ë¡ÖÂçÀã·ÙÊó¡×¤¬È¯É½Ãæ(15»þ35Ê¬È¯É½)¡£º£Ìë(8Æü)ÆüÉÕ¤¬¤«¤ï¤ëº¢¤Þ¤ÇÂçÀã¤Ë·Ù²ü¡£Æ½¤ò±Û¤¨¤ë¼Ö¤ÏÅßÁõÈ÷¤òËüÁ´¤Ë¹Ô¤¤¡¢ÌÀÆü9Æü(·î)¤Ë¤«¤±¤ÆÅÅÀþ¤ä¼ùÌÚÅù¤Ø¤ÎÃåÀã¡¢¤Ê¤À¤ì¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£·²ÇÏ¸©ËÌÉô¡ÖÂçÀã·ÙÊó¡×È¯É½´ØÅì¤Çº£µ¨½éº£Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù