明日22日は関東から西は広く晴れて、ポカポカ陽気。一方、北陸や東北は雨や雷雨となり、北海道は雪の所も。23日は冬型の気圧配置となり、再び寒気が南下。24日にかけて北海道や東北北部は平地も雪で、関東甲信や東海など山で雪も。太平洋側は晴れても風が冷たく、防寒必須。明日22日北日本や北陸は雨や雪関東から西はポカポカ陽気明日22日は、低気圧が日本海を発達しながら東へ進み、北日本を通過するでしょう。北陸や東北は朝