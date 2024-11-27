今日27日午後は、日本海側から次第に寒気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定。上空の寒気の渦「寒冷渦」がゆっくりと日本海を通過するため、明日28日にかけても影響が長引く見込み。明日28日にかけて北陸や近畿北部、山陰など日本海側を中心に発雷確率が高く、雷雨に注意。今日27日午後日本海側ほど強雨や雷雨に注意今日27日は、太平洋側ほど日の差している所が多く、日本海側ほど雲が広がり、九州や中国地方から東北にかけて